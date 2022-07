Turris | definite tre amichevoli in ritiro | date e avversarie

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Laha definito il programma delleche la prima squadra diretta dal neo tecnico Canzi disputerà nel corso delpre-campionato di San Gregorio Magno (21 luglio-3 agosto). Presso lo stesso Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio, lariceverà domenica 24 luglio (ore 17,30) il Bellizzi Irpino, club militante nel campionato di Promozione. I due successivi test si disputeranno mercoledì 27 e sabato 30 luglio (sempre alle ore 17,30 a San Gregorio Magno) contro due selezioni dell’Aic Equipe Campania 2022 del coordinatore Antonio Trovato, che anche quest’anno raduna i calciatori senza contratto. Il programma completo delle ulterioriche la squadra disputerà al rientro in sede, prima del debutto nella Coppa Italia ...

Pubblicità

Tutto Turris

Le tre operazioni praticamentecon gli arrivi di Daniele Franco , Marco Garetto e Giuseppe ... Attaccanti - Riccardo Maniero è seguito con attenzione dalla, ma c'è pure il Monopoli. ...Avellino .le griglie di playoff di Serie C 2021/22: ecco tutto quello che c'è da sapere dal ... Girone C - Monopoli - Picerno, Virtus Francavilla - Monterosi Tuscia, Foggia -. Le partite ... Turris, definite tre amichevoli durante il ritiro! S.S. Turris Calcio ha definito il programma delle amichevoli che la prima squadra diretta dal neo tecnico Canzi disputerà nel corso del ritiro pre-campionato di San Gregorio Magno (21 ...ASCOLTA Il giovane portiere del Cagliari Andrea D’Aniello è conteso da diversi club di Serie C: dopo Olbia e Turris spunta il Cesena Il futuro del giovane prospetto del Cagliari Andrea D’Aniello sembr ...