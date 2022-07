Shakira avrebbe tutte le prove dei tradimenti di Piquè | pronta a vendicarsi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sembra si metta davvero male per Gerardperché sarebbe vero cheha in mano un bel po’ diche confermerebbero non un tradimento ma molto di più. Sembrava una meravigliosa storia d’amore e in vece il finale è uno dei peggiori. E’ un sito spagnolo, informalia, che prova a raccontare cosa starebbe accadendo tra la cantante e il calciatore. Dopo 12 anni d’amore il colpo di scena, il tradimento. Sono poi arrivate le voci di chi sapeva chefossero una coppia aperta. Cosa c’è di vero in tutto questo? Il difensore 35enne sarebbe stato beccato con la nuova fiamma, si racconta sia una giovane cameriera. A beccarlo con la 22enne gli investigatori ingaggiati dalla cantante. L’altro colpo di scena è che isarebbero davvero numerosi. Si vocifera che lui ...