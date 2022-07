(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per l'in commissione della proposta di legge finalizzata all'istituzione di un'all'interno della quale sviluppare un ampio e approfondito dibattito sulla riforma della parte II della Costituzione". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia della commissione Affari costituzionali Emanuele Prisco e Augusta Montaruli. "Su questo tema Fratelli d'Italia aveva presentato una sua proposta di legge, a prima firma Giorgia Meloni e che è stata abbinata alla Pdl oggi incardinata in commissione Affari costituzionali -spiegano i due deputati-. Il testo potrà essere migliorato nel corso dell'iter parlamentare per renderlo il più conforme possibile alla volontà delle forze politiche. Ci auguriamo un esame veloce e che raccolga la più ampia ...

Pubblicità

nigno11 : RT @v2Dark: Ma avete voluto con forza cosa, che lo hanno votato tutti i partiti (FdI inclusa). E poi cosa 'da Luglio', visto che è un bonus… - fpalermomm : RT @v2Dark: Ma avete voluto con forza cosa, che lo hanno votato tutti i partiti (FdI inclusa). E poi cosa 'da Luglio', visto che è un bonus… - lupazzottu : RT @v2Dark: Ma avete voluto con forza cosa, che lo hanno votato tutti i partiti (FdI inclusa). E poi cosa 'da Luglio', visto che è un bonus… - 1fiorexme : RT @v2Dark: Ma avete voluto con forza cosa, che lo hanno votato tutti i partiti (FdI inclusa). E poi cosa 'da Luglio', visto che è un bonus… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Riforme: FdI, bene incardinamento pdl per Assemblea costituente -

La Voce del Patriota

Con queste parole la consigliera regionale diElena Leonardi risponde alle critiche del Pd (in ... è al lavoro su tutti i fronti per portare a casa le tanteattese dai cittadini, a partire ...E' ora di mettere fine al balletto delleelettorali fatte prima del voto. Siamo il paese ... in particolare di Lega e. Le preferenze sono frutto delle convenienze di breve periodo. Non ... Riforme: FdI, bene incardinamento pdl per Assemblea costituente Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’incardinamento in commissione della proposta di legge finalizzata all’istituzione di un’Assemblea costituente all’interno della ...Mai tanta distanza si era registrata tra gli schieramenti politici sulle regole con cui andare a votare la prossima volta. Mancano otto o nove mesi a fine ...