Marmolada | morti salgono a 9

Le vittime accertate salgono a nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti.

Le vittime accertate salgono a nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti. Lo ha detto il ...... rimasti uccisi dal cedimento del seracco della. Il bilancio delle vittime sale così a 9(due più di ieri), di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. Secondo quanto ...(ANSA) - CANAZEI (TRENTO), 06 LUG - Le vittime accertate salgono a nove. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 ...Dopo la tragedia, resta il divieto di accesso alla Marmolada, si rischia la denuncia; e per le ricerche sono in arrivo i cani addestrati.