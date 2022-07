La teoria del complotto di Davide Zedda (e non solo) sulla tragedia della Marmolada: «Cariche esplosive per il crollo del seracco» (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Sono state piazzate delle Cariche esplosive» afferma come una certezza sulla tragedia della Marmolada il giornalista pubblicista Davide Zedda, in un post pubblicato dal suo canale Telegram dove, da ormai due anni, diffonde svariati contenuti apprezzati dal mondo del complottismo italiano. Tale teoria è stata ripresa da diversi utenti sui social, ottenendo come risultato di accusare le istituzioni di aver compiuto una strage e negare i problemi legati al cambiamento climatico. Per chi ha fretta Un giornalista pubblicista della Sardegna, Davide Zedda, sostiene con certezza che il crollo del seracco della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Sono state piazzate delle» afferma come una certezzail giornalista pubblicista, in un post pubblicato dal suo canale Telegram dove, da ormai due anni, diffonde svariati contenuti apprezzati dal mondo del complottismo italiano. Taleè stata ripresa da diversi utenti sui social, ottenendo come risultato di accusare le istituzioni di aver compiuto una strage e negare i problemi legati al cambiamento climatico. Per chi ha fretta Un giornalista pubblicistaSardegna,, sostiene con certezza che ildel...

