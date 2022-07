La pioggia non ferma il concerto di Zucchero “Sugar” a EstEstate (Di mercoledì 6 luglio 2022) La pioggia battente non ha fermato il concerto di Zucchero "Sugar" Fornaciari a Este, in provincia di Padova (per la rassegna EstEstate), tra le cinque tappe sold out in Italia del suo #WorldWildTour, che fino a ottobre vedrà il re del blues impegnato in tutto il mondo. Il meteo incerto ha poi lasciato il posto a uno show di oltre due ore nell'anfiteatro del Castello Carrarese. Con una band internazionale e hit cariche di energia come "Sacro e Profano", "Soul Mama" e "Il mare impetuoso al tramonto...", l'artista con indosso il suo inseparabile cappello ha ripercorso i suoi grandi successi, ma anche i suoi brani più recenti, tratti dagli ultimi progetti discografici "Discover" e "D.O.C.".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Labattente non hato ildi" Fornaciari a Este, in provincia di Padova (per la rassegna), tra le cinque tappe sold out in Italia del suo #WorldWildTour, che fino a ottobre vedrà il re del blues impegnato in tutto il mondo. Il meteo incerto ha poi lasciato il posto a uno show di oltre due ore nell'anfiteatro del Castello Carrarese. Con una band internazionale e hit cariche di energia come "Sacro e Profano", "Soul Mama" e "Il mare impetuoso al tramonto...", l'artista con indosso il suo inseparabile cappello ha ripercorso i suoi grandi successi, ma anche i suoi brani più recenti, tratti dagli ultimi progetti discografici "Discover" e "D.O.C.".video width="746" height="420" ...

