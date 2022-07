Infinito Nadal: si infortuna, lotta e batte Fritz al 5°. Ora la semifinale con Kyrgios (Di mercoledì 6 luglio 2022) O victoria o muerte. Non esiste resa nella filosofia di Rafa Nadal. Non esiste dolore più forte di quello della sconfitta. Nemmeno se hai un piede a pezzi, una costola incollata e uno stiramento agli ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) O victoria o muerte. Non esiste resa nella filosofia di Rafa. Non esiste dolore più forte di quello della sconfitta. Nemmeno se hai un piede a pezzi, una costola incollata e uno stiramento agli ...

Pubblicità

fanpage : #Nadal infinito! Oltre il dolore, oltre tutto porta a casa un successo straordinario: è in semifinale #Wimbledon - pier_iob : RT @Gazzetta_it: Infinito Nadal: si infortuna, lotta e batte Fritz al 5°. Ora la semifinale con Kyrgios - Gazzetta_it : Infinito Nadal: si infortuna, lotta e batte Fritz al 5°. Ora la semifinale con Kyrgios - reddevilrm : RT @fanpage: #Nadal infinito! Oltre il dolore, oltre tutto porta a casa un successo straordinario: è in semifinale #Wimbledon - Balu875651831 : RT @fanpage: #Nadal infinito! Oltre il dolore, oltre tutto porta a casa un successo straordinario: è in semifinale #Wimbledon -