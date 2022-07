Gorlago | incidente con 2 bimbi | “Tragedia sfiorata | quell’incrocio va messo in sicurezza”

(Di mercoledì 6 luglio 2022). Chesia pericoloso, lo ammette anche il sindaco Elena Grena (Lega): “In questo ultimo periodo gli incidenti si susseguono a ritmo incalzante, anche a causa della velocità a cui le macchine e i mezzi sfrecciano in via Dante. E questo – dice – ci preoccupa tantissimo”. L’incrocio in questione è quello di via Dante Alighieri a, in zona Bettole, dove martedì sera, intorno alle 19,30, si è verificato un(“l’ennesimo”, sottolineano i residenti) con due auto e due bici: 6 i feriti, compresi due bambini di 1 e 8 anni, fortunatamente in condizioni non gravi. Chi conosce la zona parla di “” e chiede la messa indi un tratto di strada più volte teatro di incidenti.

