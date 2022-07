GdS – Il Napoli si tutela per Koulibaly e torna su Hincapié: contatto con l’agente | Primapagina (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 14:50:01 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Il Napoli si muove nel mercato dei difensori e oltre al colpo Ostigard programmato per completare numericamente il reparto, ha avviato nuovi contatti per un obiettivo di alto livello, quel Piero Hincapié, che nei giorni scorsi è stato avvicinato anche dal Milan per sopperire al mancato colpo Botman e che è anche trattato dal Tottenham. contatto – C’è stato infatti un nuovo contatto fra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del giocatore. Un contatto esplorativo per provare a sondare il terreno e porre le basi per una trattativa futura con lui e con il Bayer Leverkusen. Quello del centrale ecuadoriano classe 2002 non è un nome nuovo per il Napoli che infatti già la scorsa stagione aveva provato l’affondo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 14:50:01 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Ilsi muove nel mercato dei difensori e oltre al colpo Ostigard programmato per completare numericamente il reparto, ha avviato nuovi contatti per un obiettivo di alto livello, quel Piero, che nei giorni scorsi è stato avvicinato anche dal Milan per sopperire al mancato colpo Botman e che è anche trattato dal Tottenham.– C’è stato infatti un nuovofra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del giocatore. Unesplorativo per provare a sondare il terreno e porre le basi per una trattativa futura con lui e con il Bayer Leverkusen. Quello del centrale ecuadoriano classe 2002 non è un nome nuovo per ilche infatti già la scorsa stagione aveva provato l’affondo ...

