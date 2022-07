GdF Pescara sequestra articoli bigiotteria per 80mila euro In emporio trovata merce non conforme (Di mercoledì 6 luglio 2022) Pescara - sequestrati oltre 93mila articoli di bigiotteria non conformi, tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli, gioielli con diamanti e pietre preziose simulate e argento al posto di oro, per un valore di circa 80.000 euro. Questo il bilancio dell'operazione "Stop-Fake" eseguita dalla Guardia di Finanza di Pescara in materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione. La merce requisita, venduta all'interno di un emporio nei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nichel. Al titolare è stata applicata una sanzione amministrativa. L'attività ispettiva dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, nell'ambito del piano ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022)ti oltre 93miladinon conformi, tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli, gioielli con diamanti e pietre preziose simulate e argento al posto di oro, per un valore di circa 80.000. Questo il bilancio dell'operazione "Stop-Fake" eseguita dalla Guardia di Finanza diin materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione. Larequisita, venduta all'interno di unnei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nichel. Al titolare è stata applicata una sanzione amministrativa. L'attività ispettiva dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di, nell'ambito del piano ...

