Fatture false e commercio di carburanti, sequestro da 44 milioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Beni per 44 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a cinque società e sei persone fisiche indiziate di partecipazione a un' associazione per delinquere attiva nelle province di Napoli e Frosinone. I militari hanno anche notificato due misure cautelari nei confronti di altrettante persone. La Procura di Napoli, che ha coordinato le indagini delle Fiamme gialle di Napoli, Frosinone e Trieste alle quali hanno preso parte anche funzionari del Nucleo Operativo Accise (NOA) dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, contesta agli indagati dichiarazioni fraudolente messe a segno mediante l'emissione ed utilizzazione di Fatture per operazioni inesistenti e attraverso una frode nella commercializzazione di prodotti petroliferi. La frode, del tipo "carosello", sarebbe avvenuta dal 2016 al 2021, effettuata ...

