Dybala l’Inter lo scarica: ora deve abbassarsi l’ingaggio, le cifre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paulo Dybala cerca una squadra ma è stato scaricato dall’Inter di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha detto chiaramente che in questo momento l’Inter non può prendere Dybala, anche perché in attacco stanno bene. La difficoltà sta tutta nelle cessioni, Sanchez e Dzeko devono cambiare squadra se si vuole far posto all’argentino e nemmeno la cessione di uno solo dei due può bastare. Dybala piace anche a Napoli e Milan che lo hanno sondato ma senza fare offerte concrete. L’occasione di prendere l’argentino è veramente troppo ghiotta e quindi chiedere informazioni è il primo passo per capire come sta la situazione. Dybala al Napoli le ultime novità Secondo quanto scrive Corriere dello Sport l’entourage di Paulo Dybala chiede almeno 7 ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paulocerca una squadra ma è statoto daldi Beppe Marotta. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha detto chiaramente che in questo momentonon può prendere, anche perché in attacco stanno bene. La difficoltà sta tutta nelle cessioni, Sanchez e Dzeko devono cambiare squadra se si vuole far posto all’argentino e nemmeno la cessione di uno solo dei due può bastare.piace anche a Napoli e Milan che lo hanno sondato ma senza fare offerte concrete. L’occasione di prendere l’argentino è veramente troppo ghiotta e quindi chiedere informazioni è il primo passo per capire come sta la situazione.al Napoli le ultime novità Secondo quanto scrive Corriere dello Sport l’entourage di Paulochiede almeno 7 ...

