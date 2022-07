Dl Aiuti | il governo apre M5S non trova l' accordo sul nuovo Superbonus

Pubblicità

Mov5Stelle : Dopo un intenso lavoro di confronto con il Governo e con i diversi stakeholder, abbiamo approvato nelle commission… - borghi_claudio : Questione superbonus nel decreto aiuti, sperando che basti a disincagliare la situazione. Anticipo prima che arriv… - carlosibilia : Approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze l’emendamento al decreto Aiuti finalizzato a sbloccare i crediti ‘in… - Candid_S_Voce : Nessuna intesa sul 'decreto Aiuti' e parte il tam tam su una possibile crisi di governo - - ultimora_pol : #Italia Lite nella maggioranza sul dl Aiuti, il governo starebbe valutando di non mettere la fiducia per accontenta… -

Ilieri, per tutto il giorno, ha evitato di far calare la mannaia della fiducia sul dl, in discussione alla Camera e a rischio decadenza (il 16 luglio), dato che deve ancora andare al ...Si tenta ancora la mediazione con il M5s sul Dl. La questione di fiducia resta in sospeso ma non si negozia sul termovalorizzatore di Roma. Si ... La possibilità che Conte esca dalè 'una ...«Così però diventa difficile andare avanti. Ogni giorno è una via crucis». A scattare la fotografia dell'ultima crisi di nervi andata in scena tra i partiti ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha convocato i sindacati per settimana prossima per affrontare la questione fisco ...