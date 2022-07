Djokovic: «Mio figlio si diverte a intimidirmi facendo il dritto di Nadal, sa che non mi piace» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da Wimbledon, Nole Djokovic racconta di quando gioca a tennis con il figlio Stefan. Si sono allenati insieme sui campi in erba dell’All England Club. Le sue parole sono su As. “Adora fare il diritto di Nadal. Gli piace intimidirmi colpendo in quel modo. E sa che non mi piace. Quando lo fa, ride sempre, perché lo sa. Colgo ogni occasione per giocare con lui. Ha scoperto il tennis da solo e io cerco solo di farlo giocare meglio. Guarda tutto ciò che riguarda il tennis, ne parliamo anche tra noi. Ieri sera, quando l’ho messo a letto, mi ha fatto delle domande: qual è la differenza tra le dimensioni delle racchette, delle corde, perché qualcuno tende meno le corde… domande che incuriosiscono molto i bambini. In questo momento è innamorato del tennis e desidera perseguire nel suo sogno del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da Wimbledon, Noleracconta di quando gioca a tennis con ilStefan. Si sono allenati insieme sui campi in erba dell’All England Club. Le sue parole sono su As. “Adora fare il diritto di. Glicolpendo in quel modo. E sa che non mi. Quando lo fa, ride sempre, perché lo sa. Colgo ogni occasione per giocare con lui. Ha scoperto il tennis da solo e io cerco solo di farlo giocare meglio. Guarda tutto ciò che riguarda il tennis, ne parliamo anche tra noi. Ieri sera, quando l’ho messo a letto, mi ha fatto delle domande: qual è la differenza tra le dimensioni delle racchette, delle corde, perché qualcuno tende meno le corde… domande che incuriosiscono molto i bambini. In questo momento è innamorato del tennis e desidera perseguire nel suo sogno del ...

