Davide Carnielli | il sopravvissuto alla tragedia della Marmolada riconosciuto grazie a un piercing

Si chiama Davide Carnielli uno dei sopravvissuti alla tragedia della Marmolada. Il 30enne è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata. Ma è vivo. Ed è stato riconosciuto dai suoi genitori Giovanna e Mauro grazie a un piercing. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha mostrato ai due una foto con i particolari anatomici del giovane: «Guardate, in ospedale c'è un ferito che nessuno riesce a identificare perché con sé non aveva documenti. Mi dicono che è straniero, non è che qualcuno di voi lo riconosce da questi particolari?». I due hanno chiesto altre foto. «A quel punto mi sono fatto mandare altre foto. E tra i tanti particolari abbiamo visto che in effetti il ferito aveva all'orecchio un foro da ...

