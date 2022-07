Covid oggi Toscana, 5.560 contagi e 4 morti: bollettino 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 5.560 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 luglio, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più). oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 81,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati oggi (con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Insono 5.560 i nuovida coronavirus registrati, 6, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più).si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 81,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati(con ...

