Covid, ancora 6 decessi a causa del virus ieri in Abruzzo e 2675 i nuovi contagi (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Aquila - Sono 2675 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 445664. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 96 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3393. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 403787 dimessi/guariti (+849 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 38484 (+1819 rispetto a ieri). Di questi, 169 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Aquila - Sonocasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 445664. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6casi (di età compresa tra 65 e 96 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3393. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 403787 dimessi/guariti (+849 rispetto a). Gli attualmente positivi insono 38484 (+1819 rispetto a). Di questi, 169 pazienti (-11 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-2 rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in ...

