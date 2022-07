Cesare Cremonini, a novembre sei speciali appuntamenti nei palasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il grande successo del “Cremonini STADI 2022” con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, domenica scorsa davanti a 70 mila persone, lo spettacolo che vede protagonista Cesare Cremonini prosegue in sei appuntamenti nei palasport della Penisola: a Roma (1 e 2 novembre), Bologna (7 e 8 novembre) e Milano (13 e 14 novembre). Cesare Cremonini dal 1 novembre nei palasport italiani Cremonini, a novembre il cantautore ritorna nei palasportIl tour appena concluso, uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, ha letteralmente incantato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il grande successo del “STADI 2022” con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, domenica scorsa davanti a 70 mila persone, lo spettacolo che vede protagonistaprosegue in seineidella Penisola: a Roma (1 e 2), Bologna (7 e 8) e Milano (13 e 14).dal 1neiitaliani, ail cantautore ritorna neiIl tour appena concluso, uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, ha letteralmente incantato il ...

