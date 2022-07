Carcere di Poggioreale, in 4 incendiano cella per psicofarmaci negati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quattro detenuti nel padiglione Salerno del Carcere di Poggioreale hanno dato fuoco alla cella perché non gli sono stati concessi gli psicofarmaci. Hanno dato fuoco alla cella perché non gli sono stati concessi gli psicofarmaci: è successo nel padiglione Salerno del Carcere di Poggioreale a Napoli. I detenuti protagonisti delle violenze, che risalgono alla sera Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quattro detenuti nel padiglione Salerno deldihanno dato fuoco allaperché non gli sono stati concessi gli. Hanno dato fuoco allaperché non gli sono stati concessi gli: è successo nel padiglione Salerno deldia Napoli. I detenuti protagonisti delle violenze, che risalgono alla sera

