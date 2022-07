Cambia la sala (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milanese, classe 1987, Carlotta Perilli, dirige la sala del ristorante milanese BU:R con grande energia e con il sorriso, complice l’esperienza maturata nel mondo della moda e della comunicazione, che le hanno permesso di seguire in Italia il gruppo Martini. Questo passo inatteso la indirizzera? verso la realta?, e il cuore, dello chef Eugenio Boer. La passione per la comunicazione si sposta cosi? verso il panorama enogastronomico, approdando a BU:R con un modo di condurre il servizio estremamente identitario, e un racconto della cucina dello chef spontaneo, esaustivo ed emozionale. In questa bomboniera si prova a rendere felice e appagato il cliente elevando il ruolo di cameriere a un professionista dell’accoglienza a 360 gradi. Si cerca di rendere questo lavoro, cosi? bistrattato, interessante e avvincente: «Quello che sento sempre piu? come una mission – ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milanese, classe 1987, Carlotta Perilli, dirige ladel ristorante milanese BU:R con grande energia e con il sorriso, complice l’esperienza maturata nel mondo della moda e della comunicazione, che le hanno permesso di seguire in Italia il gruppo Martini. Questo passo inatteso la indirizzera? verso la realta?, e il cuore, dello chef Eugenio Boer. La passione per la comunicazione si sposta cosi? verso il panorama enogastronomico, approdando a BU:R con un modo di condurre il servizio estremamente identitario, e un racconto della cucina dello chef spontaneo, esaustivo ed emozionale. In questa bomboniera si prova a rendere felice e appagato il cliente elevando il ruolo di cameriere a un professionista dell’accoglienza a 360 gradi. Si cerca di rendere questo lavoro, cosi? bistrattato, interessante e avvincente: «Quello che sento sempre piu? come una mission – ...

