(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata odierna è scaduto, alle ore 12.00, il termine per presentare l’offertata ai pacchetti Pay e Free deiaudiovisivi per lediA di2022/23, 2023/24 e 2024/25. Sempre oggi poi sono statelecon alcune proposte, da parteemittenti Eurosport Sas, Eleven Sports Network Ldt ed Euroscena del gruppo Media Pro. NeilaA comunicherà la sua, per un’eventuale assegnazione dei. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Basket: aperte le buste per i diritti tv delle prossime stagioni. Decisione della #LegaSerieA nei prossimi giorni - enrick81 : @napoliforever89 @CIAfra73 @famigliasimpson @1vs100tw @misterf_tweets @IntornoTv @Tvottiano @yosoyelfanal… - GdB_it : Nazionale di basket a Brescia: saltano gli allenamenti a porte aperte - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Basket, la Nazionale è a Brescia: giovedì e sabato a porte aperte - GdB_it : Basket, la Nazionale è a Brescia: giovedì e sabato a porte aperte -

SPORTFACE.IT

Marcia indietro della Fip, che per ragioni logistiche e organizzative chiude le porte del PalaLeonessa . Erano infatti previste due sessionial pubblico , una giovedì, e l'altra sabato, tra le 11 e le 13. Gli allenamenti, quindi, proseguiranno senza pubblico fino al 3 luglio. Poi, gli azzurri partiranno alla volta di Almere, dove ......successivo - sabato 9 e domenica luglio - la palla a spicchi diventa protagonista con il "al ..., a luglio nel fine settimana, le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill ... Basket: aperte le buste per i diritti tv delle prossime stagioni. Decisione della Lega Serie A nei prossimi giorni Nella giornata odierna è scaduto, alle ore 12.00, il termine per presentare l’offerta legata ai pacchetti Pay e Free dei diritti audiovisivi per le stagioni di Serie A di basket 2022/23, 2023/24 e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...