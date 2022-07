Amici shock | la notizia che nessuno voleva sentire

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il noto talent show ha spesso unito molte anime gemelle, tuttavia – recentemente – una coppia ha deciso di prendere strade diverse. Una coppia molto amata dipurtroppo si è detta addio. Dopo tanti dubbi e molti rumors a confermare il pettegolezzo sono stati i diretti interessati. (web)Stiamo parlando di Cosmary e Alex. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e cosa li ha portati alla rottura.: Cosmery e Alex si sono lasciati A rompere il silenzio una volta e per tutte è stata proprio la ballerina, con una Instagram Stories pubblicata poche ore fa. Molto probabilmente, l’ex allieva distanca dei continui pettegolezzi in rete ha deciso di parlare e dire la sua. Cosmary ha chiesto a tutti i suoi follower di rispettare la sa scelta di non parlare adesso, in quanto la situazione è molto ...

