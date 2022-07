6 luglio 2000: Trapattoni diventa CT dell’Italia (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Pubblicità

CalcioNews24 : ??#Trapattoni diventa Ct dell'#Italia ?? - Adisa_2000 : RT @PrimexbtItalian: ???Giveaway LAND #Sandbox ??Vinci una LAND del #Metaverso in questo Contest di Trading #PrimeXBT ?Partecipa gratuitame… - antoniacri : RT @byoblu: Dalle proteste degli agricoltori in Olanda, passando per i progetti di Vittorio Colao fino alla richiesta alla Pfizer in Urugua… - AndreaInApnea : Vincevamo il campionato a Luglio come Schumacher negl anni 2000 - AsteVini : -