WWE: Theory avrà il rematch per il titolo US a SummerSlam con un occhio sull’Undisputed Title (Di martedì 5 luglio 2022) Money In The Bank ha rappresentato un’altalena di emozioni per Theory, nella stessa serata ha perso il titolo degli Stati Uniti contro Bobby Lashley, ma ha trovato la forza e la “spinta” giusta per riprendersi dalla delusione e andare a strappare quella valigetta che adesso gli garantisce un’opportunità per il titolo massimo in qualunque momento. Una SummerSlam da sogno La puntata di Raw è stata aperta da un promo di Lashley, interrotto dopo pochi minuti da Theory. Il più giovane vincitore della valigetta ha attaccato verbalmente Lashley, per poi affermare che a SummerSlam si riprenderà il titolo US nel rematch che gli è stato concesso e a fine serata incasserà la valigetta per diventare il più grande campione della storia. Progetti ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 5 luglio 2022) Money In The Bank ha rappresentato un’altalena di emozioni per, nella stessa serata ha perso ildegli Stati Uniti contro Bobby Lashley, ma ha trovato la forza e la “spinta” giusta per riprendersi dalla delusione e andare a strappare quella valigetta che adesso gli garantisce un’opportunità per ilmassimo in qualunque momento. Unada sogno La puntata di Raw è stata aperta da un promo di Lashley, interrotto dopo pochi minuti da. Il più giovane vincitore della valigetta ha attaccato verbalmente Lashley, per poi affermare che asi riprenderà ilUS nelche gli è stato concesso e a fine serata incasserà la valigetta per diventare il più grande campione della storia. Progetti ...

