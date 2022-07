Wimbledon 2022, sempre più probabile una finale Djokovic-Nadal (Di martedì 5 luglio 2022) Passano gli anni, arrivano nuovi talenti, ma i più forti rimangono sempre gli stessi. Dopo una settimana in controllo, oggi Novak Djokovic ha rischiato per la prima volta qualcosa in questo torneo nel match contro Jannik Sinner, ma poi, sotto 0-2, ha saputo reagire da grande fuoriclasse e ha conquistato il pass per la semifinale di Wimbledon 2022. Semifinale che sembra già scritta dato che nel penultimo atto del torneo Djokovic sfiderà il britannico Cameron Norrie, giocatore con grandi qualità ma che sembra non avere speranze contro Nole. Ecco dunque che per il serbo è già ora di dare un’occhiata alla parte alta del tabellone, così da farsi un’idea di chi potrebbe poi esserci in finale. Guardando i nomi rimasti, ovviamente salta all’occhio quello di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Passano gli anni, arrivano nuovi talenti, ma i più forti rimangonogli stessi. Dopo una settimana in controllo, oggi Novakha rischiato per la prima volta qualcosa in questo torneo nel match contro Jannik Sinner, ma poi, sotto 0-2, ha saputo reagire da grande fuoriclasse e ha conquistato il pass per la semidi. Semiche sembra già scritta dato che nel penultimo atto del torneosfiderà il britannico Cameron Norrie, giocatore con grandi qualità ma che sembra non avere speranze contro Nole. Ecco dunque che per il serbo è già ora di dare un’occhiata alla parte alta del tabellone, così da farsi un’idea di chi potrebbe poi esserci in. Guardando i nomi rimasti, ovviamente salta all’occhio quello di ...

