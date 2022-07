Ultime Notizie – Ucraina, in azione i lanciarazzi Himars – Video (Di martedì 5 luglio 2022) L’Ucraina schiera gli Himars. Le forze armate di Kiev, come documenta un Video realizzato nella zona di Zaporizhia, utilizzano i nuovi lanciarazzi inviati dagli Stati Uniti. L’Himars (High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) L’schiera gli. Le forze armate di Kiev, come documenta unrealizzato nella zona di Zaporizhia, utilizzano i nuoviinviati dagli Stati Uniti. L’(High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinform

