Ultime Notizie – Giovanni Allevi e la malattia | “Dolore fisico a tratti insostenibile”

"Ma… l'anima, esiste? Secondo me, sì!". Inizia coì il post pubblicato da Giovanni Allevi su Facebook. Il musicista e compositore torna a parlare della sua malattia e condivide una foto che lo mostra sofferente. "Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo Dolore fisico a tratti insostenibile – continua – O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall'anima e dal vostro Amore! Giovanni". A giugno Allevi aveva rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". Poi, a distanza di qualche giorno, sempre via social un post in cui ha annunciato l'inizio delle cure per combattere il tumore.

