Serie A | Graziani | «Inter la squadra da battere Può essere l’anno di Pellegri»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 luglio 2022) L’ex attaccante italianoha parlato della corsa alla scudetto per la prossimaA Francesco, storico ex attaccante italiano, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della nuovaA ormai alle porte. SCUDETTO – «Nonostante lo scudetto del Milan e la possibile partenza di Skriniar, per me è sempre l’ladadel nostro campionato, specialmente dopo gli acquisti fatti finora. Aver riportato in Italia un giocatore come Lukaku è un enorme valore aggiunto, lui e Lautaro formano una coppia devastante: non c’è partita». MERCATO – «Premettendo che manca- no ancora due mesi in cui le squadre possono cambiare, indico senza dubbio Lukaku. La A potrà contare su tanti giocatori importanti come ...