Pasta contaminata al supermercato | attenzione a questo marchio

(Di martedì 5 luglio 2022) Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo del prodotto Pancit Canton aLucky Me!. L’alimento in questione è stato prodotto dall’azienda Monde Nissin (Thailand) Co. Ltd. in Thailandia. Stiamo parlando di una catena che produce noodles istantanei. Si raccomanda dunque di non consumare i noodles in seguito e, in caso di acquisto, riportarli ai punti vendita. Il problema di questi alimenti è che contengono ossido di etilene, dannoso per la salute. Se inalato, l’ossido di etilene è irritante per le mucose e può causare, in questi casi, sintomi come nausea, vomito, mal di testa e tosse, anche se i maggiori rischi sono rappresentati da un’esposizione cronica. Ecco i lotti interessati. I lotti contaminati Più nel dettaglio, l’alimento interessato è il Chow mein noodles gusto “chilimansi”, venduto in confezioni da 60 grammi e appartenenti ai lotti di ...