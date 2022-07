Milan, Sky: “Ibrahimovic rinnova per 1 anno” (Di martedì 5 luglio 2022) Milan SKY- Nelle ultime ore il Milan è attivissimo sul mercato, dopo aver annunciato Origi si da la caccia a un trequartista. Nelle ultime serate, sono molto interessanti i nomi di De Keteleare e Ziyech. Maldini e Massara, freschi di rinnovo, pensano anche ai giocatori in rosa e vari rinnovi di contratto prestabiliti. Come riferito nell’ultima ora da SkySport il Milan ha rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic. L’ex Inter ha rinnovato per 1 anno. Lo svedese, nonostante le poche presenze quest anno è riuscito a riconciliare lo spogliatoio e a dare quella forza e quella “Garra” necessaria per la vittoria del titolo. Nelle ultime giornate è stato impiegato molto poco, per via dell’infortunio grave nelle giornate post-scudetto il campione svedese si è ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)SKY- Nelle ultime ore ilè attivissimo sul mercato, dopo aver annunciato Origi si da la caccia a un trequartista. Nelle ultime serate, sono molto interessanti i nomi di De Keteleare e Ziyech. Maldini e Massara, freschi di rinnovo, pensano anche ai giocatori in rosa e vari rinnovi di contratto prestabiliti. Come riferito nell’ultima ora da SkySport ilhato il contratto a Zlatan. L’ex Inter hato per 1. Lo svedese, nonostante le poche presenze questè riuscito a riconciliare lo spogliatoio e a dare quella forza e quella “Garra” necessaria per la vittoria del titolo. Nelle ultime giornate è stato impiegato molto poco, per via dell’infortunio grave nelle giornate post-scudetto il campione svedese si è ...

