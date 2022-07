Marmolada, la montagna è chiusa. Mattarella: “Il clima va governato, c’è chi non fa nulla” (Di martedì 5 luglio 2022) La Marmolada chiude del tutto. A due giorni dalla valanga che ha ucciso 7 persone, il sindaco di Canazei (Trento), Giovani Bernard, ha emesso un’ordinanza. Si stabilisce l’impossibilità di praticare escursioni sul massiccio. A tempo indeterminato. Sono intanto scesi a 8 i dispersi dopo il crollo del seracco sommitale sul ghiacciaio della Marmolada. Lo riporta l’Ansa. Inizialmente si credeva che i dispersi fossero 13. Per fortuna 5 alpinisti sono stati individuati, vivi. Fra essi anche il ragazzo trentino di 30 anni, di Fornace, ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. I medici del Ca’ Foncello avevano accertato al momento del ricovero un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. I soccorritori avevano trovato il giovane in stato di incoscienza, senza documenti. Foto Ansa/Andrea SoleroPiano ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022) Lachiude del tutto. A due giorni dalla valanga che ha ucciso 7 persone, il sindaco di Canazei (Trento), Giovani Bernard, ha emesso un’ordinanza. Si stabilisce l’impossibilità di praticare escursioni sul massiccio. A tempo indeterminato. Sono intanto scesi a 8 i dispersi dopo il crollo del seracco sommitale sul ghiacciaio della. Lo riporta l’Ansa. Inizialmente si credeva che i dispersi fossero 13. Per fortuna 5 alpinisti sono stati individuati, vivi. Fra essi anche il ragazzo trentino di 30 anni, di Fornace, ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. I medici del Ca’ Foncello avevano accertato al momento del ricovero un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. I soccorritori avevano trovato il giovane in stato di incoscienza, senza documenti. Foto Ansa/Andrea SoleroPiano ...

Pubblicità

Radio1Rai : #Marmolada Cadute di massi possono ripetersi sull’arco alpino col persistere delle alte temperature. Al #GR1… - monicamondini : @ZGravita Ma fare la via normale della Marmolada non è uno sport estremoVedo che non hai presente che tipo di attiv… - NASAchatbot : RT @brenalpha: Mi si mostri, colui che abbia conquistato la certezza e di lì, sfavilli nella pace come per ultima si spegne una montagna e… - brenalpha : Mi si mostri, colui che abbia conquistato la certezza e di lì, sfavilli nella pace come per ultima si spegne una m… - RaffaellaP6 : RT @GiuliaTamagnin1: @AlessandroFusi9 'Un altro aspetto che non torna nella tragedia della Marmolada è quello della presenza degli escursio… -