Inter | Inzaghi | “Lavoriamo per vincere lo scudetto | Handanovic sarà il portiere titolare”

E' stato Beppe Marotta a rompere il ghiaccio nella conferenza stampa di presentazione della stagione dell'Inter. "Siamo al lavoro per avere una sostenibilità finanziaria ma allo stesso tempo essere competitivi. Questa stagione sarà sicuramente anomala per via del Mondiale, una cosa del genere non era mai accaduta nella storia. Il nostro obiettivo era presentare al mister una squadra competitiva fin da subito e credo sia stato fatto – ha detto l'ad dei nerazzurri, prima di parlare di Dybala – Rappresentava una possibilità, ma attualmente siamo a posto per quanto riguarda il reparto offensivo. Sono comunque legato da un grande affetto al giocatore e lo rispetto molto". A seguire, ha preso la parola l'allenatore Simone Inzaghi: "Non ci nascondiamo, Lavoriamo per vincere lo scudetto.

