I dispersi sul ghiacciaio della Marmolada sono cinque

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Scende ail numero deinell'incidente sulla. Lo riferiscono fontiProcura di Trento. Le persone che non rientrano più nel computo deiescursionisti che in queste orestati rintracciati. "Purtroppo abbiamo ancora parecchi, ma nella tragediache da domenica non dà tregua a familiari e soccorritori c'è almeno una buona notizia: il paziente di Treviso non è più sconosciuto e ha ritrovato la mamma e il papà" ha riferito il PresidenteRegione Veneto, Luca Zaia, annunciando l'identificazione da parte dei familiari del paziente portato all'Ospedale di Treviso dopo esser stato recuperato dal ...

... 7 vittime accertate, 8 persone ferite e ancora 5dei quali, chissà, per tanto tempo non ... Poi Valeruz entratecnico di quello che è accaduto. 'È falso parlare di crollo, quello che è ...Lo comunica la Procura di Trento che aggiunge: "Le auto parcheggiatesentiero sono state tutte abbinate a persone in vita, da togliere dal numero dei". Un'altra notizia positiva è che le ...Altre 8 persone che si temevano disperse sono state rintracciate. Vivo, ma in gravi condizioni il trentino Davide Carnielli, continuano le ricerche ...In 5 si erano messi in salvo e hanno fatto avere loro notizie. I soccorritori hanno avuto i primi problemi con qualcuno che stava cercando di raggiungere il luogo della tragedia nonostante i divieti i ...