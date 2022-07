Gessica Notaro è tornata a nuotare con i delfini una delle emozioni più grandi della vita

(Di martedì 5 luglio 2022) La showgirldopo 12 anni ètra inel parco acquatico d’Oltremare di Riccione. Un’emozione immensa per la showgirl, sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017 e ora pronta a rivivere la gioia di quella passione che era diventata un lavoro. L’occasione è stata la Notte Rosa 2022 nei

Pubblicità

sbonaccini : Riempiono il cuore le immagini di Gessica Notaro che ritorna a far giocare i delfini. Ero al Bufalini di Cesena il… - Tg3web : Cinque anni dopo essere stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini a… - Gagaradio4 : @Agenzia_Ansa Lucia Annibali,Gessica Notaro,Pietro Barbini……..a Napoli? - infoitinterno : Venne sfregiata con l’acido, Gessica Notaro torna dopo 12 anni dai suoi amati delfini: “Oggi più emozionata c… - logoslucy : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Gessica Notaro torna ad addestrare i delfini al parco Oltremare e racconta al pubblico la sua storia e il suo per… -

... cade in un pozzo artesiano mentre festeggia i suoi 40 anni: ecco chi era Antonio Andriani RAGAZZA SCOMPARSA Masha, la ragazza scomparsa con la sindrome di Asperger L'emozione social...... cade in un pozzo artesiano mentre festeggia i suoi 40 anni: ecco chi era Antonio Andriani RAGAZZA SCOMPARSA Masha, la ragazza scomparsa con la sindrome di Asperger L'emozione social...La showgirl Gessica Notaro, precedentemente famosa per il caso di cronaca che l’ha vista protagonista di un attacco con l’acido da parte dell’ex fidanzato nel ...Sono passati 12 anni dall’ultima volta che Gessica Notaro era in acqua ad addestrare i delfini. Nel frattempo c’è stata l’aggressione con l’acido che l’ha sfregiata nel 2017, molti interventi e la lun ...