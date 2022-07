Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 05 Luglio 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 05 Luglio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (101) 43 (81) 13 (79) 33 (76) 18 (74) Cagliari: 77 (109) 18 (105) 63 (63) 32 (57) 5 (55) Firenze: 81 (76) 86 (67) 26 (61) 40 (52) 18 (50) Genova: 38 (76) 52 (62) 14 (59) 21 (57) 24 (57) Milano: 59 (89) 42 (75) 45 (69) 34 (58) 67 (48) Napoli: 87 (69) 80 (63) 53 (58) 12 (55) 6 (53) Palermo: 66 (74) 75 (64) 79 (60) 73 (55) 77 (52) Roma: 13 (84) 16 (80) 35 (71) 12 (66) 26 (65) Torino: 75 (82) 14 (80) 37 (76) 57 (69) 9 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Estrazioni deldi05Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (101) 43 (81) 13 (79) 33 (76) 18 (74) Cagliari: 77 (109) 18 (105) 63 (63) 32 (57) 5 (55) Firenze: 81 (76) 86 (67) 26 (61) 40 (52) 18 (50) Genova: 38 (76) 52 (62) 14 (59) 21 (57) 24 (57) Milano: 59 (89) 42 (75) 45 (69) 34 (58) 67 (48) Napoli: 87 (69) 80 (63) 53 (58) 12 (55) 6 (53) Palermo: 66 (74) 75 (64) 79 (60) 73 (55) 77 (52) Roma: 13 (84) 16 (80) 35 (71) 12 (66) 26 (65) Torino: 75 (82) 14 (80) 37 (76) 57 (69) 9 ...

