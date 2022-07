**Dl aiuti: pressing su P.Chigi per fiducia, 'no a favoritismi per M5S'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Si aprono crepe nella maggioranza e volano stracci, a poche ore dall'incontro chiarificatore tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. A mandare in fibrillazione i partiti - in particolar modo Lega, Iv, Fi ma anche i dimaiani di Ipf- la scelta del governo di non mettere per ora la fiducia al dl aiuti, il decreto che, tra le altre cose, contiene la norma sull'inceneritore a Roma. L'importante per il governo, che tende così la mano al M5S, è che l'approvazione sia rapida -la deadline è il 16 luglio per il disco verde di Montecitorio- perché famiglie e imprese, viene rimarcato, attendono le risorse contenute nel dl, ben 23 miliardi di euro. Un'apertura, quella concessa al M5S, che viene vista con fumo negli occhi da gran parte della maggioranza, tanto da indurre in molti a chiamare Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Si aprono crepe nella maggioranza e volano stracci, a poche ore dall'incontro chiarificatore tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. A mandare in fibrillazione i partiti - in particolar modo Lega, Iv, Fi ma anche i dimaiani di Ipf- la scelta del governo di non mettere per ora laal dl, il decreto che, tra le altre cose, contiene la norma sull'inceneritore a Roma. L'importante per il governo, che tende così la mano al M5S, è che l'approvazione sia rapida -la deadline è il 16 luglio per il disco verde di Montecitorio- perché famiglie e imprese, viene rimarcato, attendono le risorse contenute nel dl, ben 23 miliardi di euro. Un'apertura, quella concessa al M5S, che viene vista con fumo negli occhi da gran parte della maggioranza, tanto da indurre in molti a chiamare Palazzo ...

