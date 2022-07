Bonus 200 euro: attenzione, potresti dover restituire all’INPS fino all’ultimo centesimo (Di martedì 5 luglio 2022) Le persone che hanno ricevuto il Bonus dei 200 euro, potrebbero doverlo restituire. Scopriamo insieme chi rischia. Qualcuno lo ha ricevuto da poco, ma potrebbe doverlo restituire a breve. Proprio così. L’INPS, in alcuni casi, procederà al recupero del tanto atteso Bonus 200 euro. Infatti, l’Istituto nazionale della previdenza sociale si occuperà di effettuare alcuni L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 5 luglio 2022) Le persone che hanno ricevuto ildei 200, potrebberolo. Scopriamo insieme chi rischia. Qualcuno lo ha ricevuto da poco, ma potrebbeloa breve. Proprio così. L’INPS, in alcuni casi, procederà al recupero del tanto atteso200. Infatti, l’Istituto nazionale della previdenza sociale si occuperà di effettuare alcuni L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

AnnaKltrch : Mi domando e mi chiedo xke al Reddito di cittadinanza il bonus di € 200 viene erogato a luglio mentre ai titolari… - ProDocente : Supplenze, il 30 giugno sono scaduti i contratti di moltissimi insegnanti. TFR, Naspi, retribuzione ferie e bonus 2… - 20live : RT @MauroRomanelli: I docenti e il personale ata precario, non prenderanno il bonus del governo di 200 euro. Premesso che non mi lamento p… - zazoomblog : Bonus 200 euro non serve più la dichiarazione: chi sono i fortunati - #Bonus #serve #dichiarazione: - GianniMacc : @therealkris96 @pasqlaragione 2 domande? 1)Voi sapete quanto sono i bonus? Perché da come la mettete sembra che i b… -