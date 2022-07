Bitcoin no, anzi sì. Mosca ora abbraccia le criptovalute per aggirare le sanzioni (Di martedì 5 luglio 2022) La Russia braccata dalle sanzioni occidentali, anche se finché ci sono gas e petrolio non sarà vero default, gioca la carta Bitcoin per provare ad aggirare la fitta rete alzatasi intorno ai suoi confini. E pensare che in tutti questi anni l’ex Urss ha visto nel fenomeno delle criptovalute qualcosa di molto simile a un’opera del Diavolo. Ma ora no, c’è la guerra, c’è un’economia traballante e ci sono le sanzioni. E allora diventa tutto o quasi lecito. E così, il capo del dipartimento per le tecnologie finanziarie della Banca centrale, Kirill Pronin, ha dichiarato che la Federazione sarebbe pronta a sostenere la legalizzazione del mining, ovvero l’attività che consente l’estrazione della moneta virtuale e la successiva messa in circolazione. Attenzione però, perché la stessa vigilanza ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) La Russia braccata dalle soni occidentali, anche se finché ci sono gas e petrolio non sarà vero default, gioca la cartaper provare adla fitta rete alzatasi intorno ai suoi confini. E pensare che in tutti questi anni l’ex Urss ha visto nel fenomeno dellequalcosa di molto simile a un’opera del Diavolo. Ma ora no, c’è la guerra, c’è un’economia traballante e ci sono le soni. E allora diventa tutto o quasi lecito. E così, il capo del dipartimento per le tecnologie finarie della Banca centrale, Kirill Pronin, ha dichiarato che la Federazione sarebbe pronta a sostenere la legalizzazione del mining, ovvero l’attività che consente l’estrazione della moneta virtuale e la successiva messa in circolazione. Attenzione però, perché la stessa vigilanza ...

