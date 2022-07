Autostrade - Al via i lavori di ammodernamento della Tangenziale di Napoli (Di martedì 5 luglio 2022) La Tangenziale di Napoli, uno dei tratti autostradali interessati dai maggiori volumi di traffico di tutto il Paese (con 87 milioni di transiti l'anno e una media giornaliera di 239.786 passaggi) sarà oggetto di un piano di ammodernamento, presentato dalla società di gestione (che fa parte del gruppo Autostrade per l'Italia) e destinato a partire già nei prossimi giorni. L'infrastruttura, che serve anche l'aeroporto di Capodichino, è lunga 20,2 chilometri e comprende 14 svincoli, 25 piazzole di sosta e sette aree di servizio; i lavori dureranno fino al 2024 e saranno realizzati da 160 addetti che per il 70% opereranno in orario notturno (dalle 22 alle 6), così da limitare i disagi per il traffico. Le opere. Il piano prevede l'adeguamento antisismico e l'ammodernamento di quattro ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 luglio 2022) Ladi, uno dei tratti autostradali interessati dai maggiori volumi di traffico di tutto il Paese (con 87 milioni di transiti l'anno e una media giornaliera di 239.786 passaggi) sarà oggetto di un piano di, presentato dalla società di gestione (che fa parte del gruppoper l'Italia) e destinato a partire già nei prossimi giorni. L'infrastruttura, che serve anche l'aeroporto di Capodichino, è lunga 20,2 chilometri e comprende 14 svincoli, 25 piazzole di sosta e sette aree di servizio; idureranno fino al 2024 e saranno realizzati da 160 addetti che per il 70% opereranno in orario notturno (dalle 22 alle 6), così da limitare i disagi per il traffico. Le opere. Il piano prevede l'adeguamento antisismico e l'di quattro ...

Pubblicità

bellunesimondo : Circolazione nelle autostrade della Slovenia: «Attenzione alle vendite non autorizzate della e-vignetta»… - mummy53690440 : Van driver risks six points and £200 fine during M4 fuel protest - consumatorirt : RT @HelpConsumatori: #autostrade #viaggi #rincari #consumatori #Tariffeautostradali, verso un aumento dell’1,5% - hiboss_hiboss : E adesso regaliamo tutto ai privati che si faccian carico della manutenzione come avvenuto con Autostrade... Sicci… - LuceverdeRoma : ???#Roma #Autostrade #Incidente - A91 Roma-Fiumicino ??????Coda tra A12 Roma-Civitavecchia e G.R.A. > Via Laurentina… -