Alaves | UFFICIALE | arriva un difensore

Pubblicità

tcm24com : Ufficiale: Joselu è un nuovo giocatore dell'Espanyol #espanyol #alaves #joselu -

Calciomercato.com

Commenta per primo Èl'arrivo, a parametro zero, di Carlos Benavídez al Deportivo. Come riportato sui profili social della società, il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto che lo lega al ...Commenta per primo L'Espanyol ha ufficializzato l'ingaggio per le prossime tre stagioni dell'attaccante classe '90 Joselu , proveniente dall'Il Deportivo Alavés, in apertura di mercato, annuncia l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista Carlos Benavídez dall'Independiente ...L'Espanyol attraverso una nota ufficiale saluta il centrocampista spagnolo Fran Merida, che dice addio ai catalani dopo due stagioni ...