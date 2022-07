Ucraina, Putin: dopo Lugansk proseguire l'offensiva nell'Est (Di lunedì 4 luglio 2022) dopo la conquista dell'intera regione di Lugansk, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di continuare l'offensiva sull'Ucraina orientale. "Unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022)la conquista dell'intera regione di, il presidente russo Vladimirha ordinato al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di continuare l'sull'orientale. "Unità ...

