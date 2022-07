Top e Flop dei Palinsesti Mediaset 2022/2023 (Di lunedì 4 luglio 2022) Pio e Amedeo con Pier Silvio Berlusconi Top Il ritorno della Talpa. Siamo al déjà vu - è vero – ma tralasciando l’annuncio del ritorno per il secondo anno di fila, non possiamo non annoverare l’agognata rentrée del reality game nei Palinsesti italiani. L’auspicio è che se ne faccia una versione con i sacri crismi, con lo studio e una conduzione di peso così come avveniva anni fa. Il programma ha il potenziale per dare una nuova scossa al genere reality, ormai mucca da mungere. Per il ritorno la produzione è stata affidata alla Fascino di Maria De Filippi. Pio e Amedeo. Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset infilano una battuta dopo l’altra sui volti di Cologno: dal bonus facciata per Ilary Blasi al vattin per Alessia Marcuzzi che aveva bisogno di un periodo di pausa (e ora è in Rai) passando per il covid che “ha portato anche ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022) Pio e Amedeo con Pier Silvio Berlusconi Top Il ritorno della Talpa. Siamo al déjà vu - è vero – ma tralasciando l’annuncio del ritorno per il secondo anno di fila, non possiamo non annoverare l’agognata rentrée del reality game neiitaliani. L’auspicio è che se ne faccia una versione con i sacri crismi, con lo studio e una conduzione di peso così come avveniva anni fa. Il programma ha il potenziale per dare una nuova scossa al genere reality, ormai mucca da mungere. Per il ritorno la produzione è stata affidata alla Fascino di Maria De Filippi. Pio e Amedeo. Alla presentazione deiinfilano una battuta dopo l’altra sui volti di Cologno: dal bonus facciata per Ilary Blasi al vattin per Alessia Marcuzzi che aveva bisogno di un periodo di pausa (e ora è in Rai) passando per il covid che “ha portato anche ...

