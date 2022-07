Sparatoria in Illinois a parata 4 luglio | 5 morti e 16 feriti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - GuidoRavaz : RT @carlasignorile: #HighlandPark (area di #Chicago, Illinois): sale a 5 morti e 19 feriti il primo bilancio della sparatoria durante la pa… - LeonardoSalaro : RT @TgLa7: Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una parata del 4 l… -

Sono 5 i morti e 16 i feriti durante unaalla parata del 4 luglio alla periferia nord di Chicago. Lo riportano i media locali. .Stando a quanto riportato dai media locali, il governatore dell', JB Pritzker , che aveva ... Ci sono testimoni che riguardo ladi Chicago parlano di almeno 20 - 25 spari in rapida ...La parata era cominciata alle 10 ora locale al Highland Park, alla periferia nord di Chicago, ma è stata interrotta 10 minuti dopo, quando secondo testimoni sono stati esplosi diversi colpi d'arma da ...Paura a Highland Park, alla periferia di Chicago nello Stato dell'Illinois, per una sparatoria avvenuta durante la parata organizzata in occasione della tradizionale festa del 4 luglio. Almeno 5 perso ...