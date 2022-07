Sinner: «C’è tantissimo lavoro dietro la vittoria, fisicamente ho retto bene, sto diventando sempre più costante» (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri Sinner ha battuto Alcaraz a Wimbledon, qualificandosi ai quarti di finale. Dopo il match ha commentato la vittora. «Oggi entrambi abbiamo dimostrato un alto livello di gioco, e una buona attitudine in campo. Ci sono tanti altri tennisti che sanno giocare bene. Noi in questo momento siamo i più giovani, ma chissà cosa accadrà in futuro. Io spero di esserci. Per il tennis comunque è un bene che arrivino nuovi volti. Sicuramente c’è tantissimo lavoro dietro. Tantissime ore in campo come in palestra con Simone Vagnozzi. Perché anche fisicamente oggi ho retto bene, nonostante le tre ore e mezza di gioco. Posso essere contento perché sto diventando sempre più costante anche nei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieriha battuto Alcaraz a Wimbledon, qualificandosi ai quarti di finale. Dopo il match ha commentato la vittora. «Oggi entrambi abbiamo dimostrato un alto livello di gioco, e una buona attitudine in campo. Ci sono tanti altri tennisti che sanno giocare. Noi in questo momento siamo i più giovani, ma chissà cosa accadrà in futuro. Io spero di esserci. Per il tennis comunque è unche arrivino nuovi volti. Sicuramente c’è. Tantissime ore in campo come in palestra con Simone Vagnozzi. Perché ancheoggi ho, nonostante le tre ore e mezza di gioco. Posso essere contento perché stopiùanche nei ...

