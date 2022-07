Reddito di cittadinanza, Grillo prende in giro tutti: “Bye Bye Povery” (Di lunedì 4 luglio 2022) Beppe Grillo non approva il Reddito di cittadinanza, a parer suo i poveri dovrebbero tornare ad essere invisibili, ecco cosa ha detto Prima dell’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, sul suo blog Beppe Grillo ha pubblicato un ironico post dove ha detto di lasciare i poveri alle loro vite. A detta sua il più forte lavorerà, il più debole invece verrà rimesso al suo posto, ha poi aggiunto che il sistema si auto livellerà. Beppe Grillo (Screenshot da Instagram)Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha così intitolato il suo sarcastico post: “Bye Bye Povery”. A parer suo bisogna dire basta al Reddito di cittadinanza perché in questo modo non si viene a capo di niente. Ha fatto sapere che a beneficiare del Reddito sono ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 4 luglio 2022) Beppenon approva ildi, a parer suo i poveri dovrebbero tornare ad essere invisibili, ecco cosa ha detto Prima dell’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, sul suo blog Beppeha pubblicato un ironico post dove ha detto di lasciare i poveri alle loro vite. A detta sua il più forte lavorerà, il più debole invece verrà rimesso al suo posto, ha poi aggiunto che il sistema si auto livellerà. Beppe(Screenshot da Instagram)Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha così intitolato il suo sarcastico post: “Bye Bye”. A parer suo bisogna dire basta aldiperché in questo modo non si viene a capo di niente. Ha fatto sapere che a beneficiare delsono ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Oltre due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza sono persone inabili al lavoro. Ai poveri e agli indig… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, l’ironia di Grillo: “Bye Bye Povery. Tornino a essere invisibili” - il_pucciarelli : Il tipo a cui hanno rubato l'orologio da 700 mila euro lo aveva acquistato mettendo da parte due anni di reddito di… - castelcivita48 : RT @GianlucaDaluiso: Strano concetto di lealtà ha il PD. Prima minaccia Conte di rimanere fedele al governo, altrimenti si rompe l’alleanza… - specialgizhe : RT @Lorena_Sca_: Il reddito di cittadinanza non va bene, il salario minimo non va bene, la quattordicesima per tutti non va bene. Non va be… -