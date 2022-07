Pistola in faccia davanti alla bimba sotto choc: "Così ha rubato il Rolex" (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel Modenese una donna è stata aggredita fuori dal ristorante mentre era con un'amica e due bambine. "Il ladro voleva il mio orologio. Una delle piccole ha visto tutto" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel Modenese una donna è stata aggredita fuori dal ristorante mentre era con un'amica e due bambine. "Il ladro voleva il mio orologio. Una delle piccole ha visto tutto"

Pubblicità

fraywood : ogni settimana continuo a pensare che daniel faccia questi video con zak brown che gli punta la pistola alla tempia… - Carlino_Rimini : Misano, pistola in faccia per il Rolex. 'Con noi la bimba, ora è sotto choc' - qn_carlino : Misano, pistola in faccia per il Rolex. 'Con noi la bimba, ora è sotto choc' - salhofolinas : spoiler stranger things ma in che senso? jason pensava lucas facesse parte di una setta satanica e che stesse per… - ElenaPe66827684 : RT @laurapolettini: @OnlyCagatayU Ho visto Içerde 13 volte ed ogni volta a questo episodio mi è venuto il nodo in gola, il faccia a faccia… -