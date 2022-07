“Passione tra l’opinionista e un concorrente dell’ultimo GF Vip” | l’indiscrezione bomba

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mentre si attende con trepidazione l’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Dagospia scalda gli animi con una indiscrezionesuper croccante. Giuseppe Candela, nella sua consueta rubrica per il portale di Roberto D’Agostino, ha sfoderato un indovinello dei suoi da non perdere.di Dagospia su un ex del GF Vip Secondo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.