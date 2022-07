Osimhen-Bayern, Spalletti agitato, chiede chiarezza su tre operazioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Osimhen è finito nel mirino del Bayern Monaco, come sostituto di Lewandowski. Spalletti chiede chiarezza al Napoli. CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sarà impegnato dal 8 al 18 luglio in Val di Sole, il 14 e il 17 luglio sono in programma le prime due amichevoli del nuovo anno prima contro l’Anaune e poi contro il Perugia. Un grande logo del Napoli – una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca – disegnato sull’asfalto di Piazza Madonna del Pace a Dimaro il primo omaggio preparato dalla Val di Sole ai tifosi napoletani che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare la cittadina del Trentino, pronta ad ospitare per dieci giorni Luciano Spalletti e gli azzurri. E in attesa dell’arrivo della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022)è finito nel mirino delMonaco, come sostituto di Lewandowski.al Napoli. CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sarà impegnato dal 8 al 18 luglio in Val di Sole, il 14 e il 17 luglio sono in programma le prime due amichevoli del nuovo anno prima contro l’Anaune e poi contro il Perugia. Un grande logo del Napoli – una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca – disegnato sull’asfalto di Piazza Madonna del Pace a Dimaro il primo omaggio preparato dalla Val di Sole ai tifosi napoletani che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare la cittadina del Trentino, pronta ad ospitare per dieci giorni Lucianoe gli azzurri. E in attesa dell’arrivo della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis ...

