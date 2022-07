“Non li ha invitati”. Davide Silvestri, al matrimonio due grandi assenti del GF Vip (Di lunedì 4 luglio 2022) Davide Silvestri matrimonio. Finalmente, dopo la proposta al GF Vip, quella più recente davanti a parenti e amici e i tanti pettegolezzi circolati in questi mesi, domenica 3 luglio 2022 l’attore ed ex GF Vip 6 ha sposato la storica fidanzata Alessia Costantino, detta Lili. La cerimonia si è svolta a La Ludovica, una dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Tra gli invitati, rigorosamente in tenuta country, alcuni degli ex concorrenti del GF Vip 6 e non poteva mancare il cugino e testimone dello sposo Kekko Silvestre, il frontman dei Modà. Davide Silvestri matrimonio: due grandi assenti Davide Silvestri al suo matrimonio si è presentato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022). Finalmente, dopo la proposta al GF Vip, quella più recente davanti a parenti e amici e i tanti pettegolezzi circolati in questi mesi, domenica 3 luglio 2022 l’attore ed ex GF Vip 6 ha sposato la storica fidanzata Alessia Costantino, detta Lili. La cerimonia si è svolta a La Ludovica, una dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Tra gli, rigorosamente in tenuta country, alcuni degli ex concorrenti del GF Vip 6 e non poteva mancare il cugino e testimone dello sposo Kekko Silvestre, il frontman dei Modà.: dueal suosi è presentato ...

