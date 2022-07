Marmolada | salgono a 7 le vittime | 4 persone ritrovate | i dispersi sono 15

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si aggrava il bilancio della tragedia della. come riporta l’Ansa, un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori e leaccertatedunque a sette. Scende invece quello dei. Quattroritenute disperse nel crollostate rintracciate ein salvo. Il conteggio deidunque scende a 15. Otto i feriti, di cui due in gravi condizioni, mentre quattro dei sette morti per ora accertatistati identificati. Si tratta di tre italiani, tra cui due guide alpine della provincia di Vicenza e di quella di Treviso. Atteso l’arrivo del premier Mario Draghi che si sta recando in auto a Canazei da Verona dopo che le condizioni meteo non hanno consentito all’elicottero dove viaggiava ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. I morti della tragedia della #Marmolada salgono a sette. - MediasetTgcom24 : Marmolada, recuperato un altro corpo: i morti salgono a 7 #marmolada - MediasetTgcom24 : Marmolada, recuperato altro corpo: i morti salgono a 7 #marmolada #dolomiti - FirenzePost : Marmolada: ritrovati vivi 4 dispersi, ma recuperato un cadavere. I morti salgono a 7. Draghi arriva sul posto - SoniaLaVera : RT @ItaliaOggi: Strage Marmolada, i morti salgono a sette: i dispersi sono 15 -

Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia della. Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori e le vittime accertatedunque a sette . Sono 14 i dispersi (quattro sono stati ritrovati e tratti in salvo) e otto i ...Perché accade vedi anche Ghiacciai,sparirà entro 30 anni a causa del caldo Come ... quanto il livello dei mari, chesempre di più. E non solo. 'La siccità non dipende solo dalla ...Il crollo è avvenuto ieri in punto popolare per le escursioni e due comitive sarebbero state travolte dal ghiaccio. Draghi in visita a Canazei costretto a rinunciare all’elicottero a causa del forte v ...“Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono, vengono giù pezzi come grattacieli”. È il commento di Reinhold Messner, il primo alpinista ad aver conquistato tutti gli ott ...